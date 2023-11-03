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Андрей Билецкий вошел в рейтинг УП-100

Ирина Балачук, "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 10:36
Андрей Билецкий вошел в рейтинг УП-100
Андрей Билецкий. Фото УП

Независимые эксперты и жюри УП выбрали сотню победителей рейтинга УП-100. Одним из них стал основатель полка "Азов", командир Третьей штурмовой бригады и бывший народный депутат Андрей Билецкий. Свою награду он получит в категории "Война".

Одним из самых весомых вкладов под руководством Билецкого стала успешная операция по освобождению Мариуполя от российских террористов в 2014 году. Также военнослужащий руководил и инициировал операциями по освобождению Широкино и ряда других населенных пунктов в Донецкой области.

Во время полномасштабной войны 3-я штурмовая бригада активно вела бои на Бахмутском направлении и освободила Андреевку, что позволило им закрепиться на новых позициях для дальнейшего продвижения на правом фланге от Бахмута.

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"Без контроля Андреевки не было возможно адекватное удержание и окончательный захват Клещеевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки.

А железнодорожный путь − это то, что называется в военном деле "барьерный рубеж". Это легко оборонять и чрезвычайно сложно брать. После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожными путями на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещеевки и до Курдюмовки", − рассказал Билецкий в интервью УП.

Сегодня третья штурмовая бригада под командованием Билецкого продолжает воевать на Бахмутском направлении и активно работает над рекрутингом будущих бойцов.

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Темы: Билецкийрейтинг
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