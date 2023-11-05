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Россияне снова обстреливают Херсон: госпитализированы 5 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 16:24
Россияне снова обстреливают Херсон: госпитализированы 5 человек
Херсон, фото: Суспільне

В результате вражеских обстрелов Херсона в воскресенье ранены 5 гражданских.

Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура

Детали: 5 ноября около 11:00 российские военные обстреляли жилые сектора Херсона.

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С взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализирован 61-летний мужчина.

После 14:00 россияне ударили по жилым домам в жилом квартале Корабельного района Херсона.

Пострадали четыре человека. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

Каретой "скорой" их доставили в медицинское учреждение.

Темы: Херсонвойна
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