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Израиль впервые в истории сбил ракету в космосе – The Telegraph

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 22:30
Израиль впервые в истории сбил ракету в космосе – The Telegraph
иллюстративное фото: тест системы Arrow II в 2020 году, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Израиль на этой неделе впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами земной атмосферы.

Источник: The Telegraph

Детали: Как пишет издание, Израиль применил свою систему противоракетной обороны "Arrow", чтобы сбить баллистическую ракету за пределами земной атмосферы, что считается первым боевым столкновением, которое когда-либо происходило в космосе.

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Баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль (1600 км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели – израильскому портовому городу Эйлат.

В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватили ее "в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте".

графика The Telegraph
графика The Telegraph

Известно, что ВВС Израиля имеют на вооружении несколько батарей системы "Arrow 2", которая использует гиперзвуковой перехватчик для уничтожения ракет, летящих в космосе.

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На фотографиях из Эйлата виден дымовой след от перехватчика "Arrow", а жители сообщают, что слышали сильный взрыв на земле.

Йеменские хуситы также обнародовали кадры, на которых якобы видно, что ракета была запущена в рамках шквала беспилотников и другого дальнобойного оружия, направленного на израильские города и поселки.

Баллистическая ракета, которая была выпущена в понедельник, как утверждается, была ракетой "Qader" - усовершенствованной версией разработанной Ираном ракеты "Shahab 3".

Именно для противодействия этой угрозе и была разработана израильская система "Arrow", впервые развернутая около 25 лет назад.

Совместный американо-израильский проект "Arrow" возник в связи с необходимостью предоставить Израилю возможность защитить себя после того, как израильские города были поражены иракскими ракетами "Scud" во время первой войны в Персидском заливе.

"Успешный перехват означает гораздо больше, чем защита жителей Эйлата и нанесение удара по тщеславию хуситов. В первую очередь, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и поставил ракету, что Израиль способен действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта", - заявил представитель израильской обороны.

С момента нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября хуситы четыре раза запускали беспилотники, крылатые и баллистические ракеты в сторону Израиля. Хуситы пообещали, что таких атак будет больше, "чтобы помочь палестинцам победить".

Темы: Израильракетный ударвойна
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