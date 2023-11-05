Ізраїль вперше в історії збив ракету в космосі – The Telegraph

Ізраїль цього тижня вперше в історії збив балістичну ракету за межами земної атмосфери.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як пише видання, Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони "Arrow", щоб збити балістичну ракету за межами земної атмосфери, що вважається першим бойовим зіткненням, яке коли-небудь відбувалося в космосі.

Реклама:

Балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами і пролетіла майже 1000 миль (1600 км) над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат.

У своїй заяві ЦАХАЛ заявив, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети і перехопили її "в найбільш відповідний оперативний час і в найбільш відповідному місці".

графіка The Telegraph

Відомо, що ВПС Ізраїлю мають на озброєнні кілька батарей системи "Arrow 2", яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

ВІДЕО ДНЯ

На фотографіях з Ейлата видно димовий слід від перехоплювача "Arrow", а жителі повідомляють, що чули сильний вибух на землі.

Єменські хусити також оприлюднили кадри, на яких нібито видно, що ракета була запущена в рамках шквалу безпілотників та іншої далекобійної зброї, спрямованої на ізраїльські міста і селища.

Балістична ракета, яка була випущена в понеділок, як стверджується, була ракетою "Qader" - вдосконаленою версією розробленої Іраном ракети "Shahab 3".

Саме для протидії цій загрозі і була розроблена ізраїльська система "Arrow", вперше розгорнута близько 25 років тому.

Спільний американо-ізраїльський проєкт "Arrow" виник у зв'язку з необхідністю надати Ізраїлю можливість захистити себе після того, як ізраїльські міста були уражені іракськими ракетами "Scud" під час першої війни в Перській затоці.

"Успішне перехоплення означає набагато більше, ніж захист жителів Ейлата і нанесення удару по пихатості хуситів. В першу чергу, це доводить Ірану, який стояв за запуском і поставив ракету, що Ізраїль здатний діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту", - заявив представник ізраїльської оборони.

З моменту нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня хусити чотири рази запускали безпілотники, крилаті і балістичні ракети в бік Ізраїлю. Хусити пообіцяли, що таких атак буде більше, "щоб допомогти палестинцям перемогти".