Ракетоноситель, поврежденный в Керчи, не сможет нести боевое дежурство – ОК "Юг"
Повреждения российского ракетоносителя, который находился на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, не позволят ему нести боевое дежурство.
Источник: руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", Укринформ
Прямая речь Гуменюк: "Что касается удара по Керченскому судостроительному заводу, здесь последствия полностью еще не доразведаны. Но мы говорим о том, что удар был мощный, удачный, абсолютно законный, поскольку это мощности, которые обеспечивают боеспособность врага.
Насколько поврежден современный ракетоноситель, мы пока не имеем полноценной информации. Но предварительно по тем снимкам, которые мы видели, повреждения достаточно существенные.
Это означает, что в ближайшее время этот ракетоноситель не будет приобщаться к несению службы однозначно".
Предыстория:
- В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
- Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
- Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
- На снимках Planet Labs за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.