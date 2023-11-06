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Ракетоноситель, поврежденный в Керчи, не сможет нести боевое дежурство – ОК "Юг"

Алена ИвашкивПонедельник, 6 ноября 2023, 04:48
Ракетоноситель, поврежденный в Керчи, не сможет нести боевое дежурство – ОК Юг
фото "СХЕМЫ"

Повреждения российского ракетоносителя, который находился на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, не позволят ему нести боевое дежурство.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", Укринформ

Прямая речь Гуменюк: "Что касается удара по Керченскому судостроительному заводу, здесь последствия полностью еще не доразведаны. Но мы говорим о том, что удар был мощный, удачный, абсолютно законный, поскольку это мощности, которые обеспечивают боеспособность врага. 

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Насколько поврежден современный ракетоноситель, мы пока не имеем полноценной информации. Но предварительно по тем снимкам, которые мы видели, повреждения достаточно существенные. 

Это означает, что в ближайшее время этот ракетоноситель не будет приобщаться к несению службы однозначно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
  • Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
  • Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
  • Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
  • На снимках Planet Labs за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.



Темы: КерчькораблиобстрелВооруженные силы
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