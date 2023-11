Иордания на парашютах сбросила медицинскую помощь в Сектор Газа

Военно-воздушные силы Иордании сбросили медицинскую помощь в Сектор Газа на парашютах.

Источник: король Абдулла в X (Twitter)

Детали: Иорданский монарх говорит, что десантирование произошло около полуночи, медицинские принадлежности и лекарства были доставлены на парашютах в иорданский полевой госпиталь в Секторе Газа.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL