Россияне пытались восстановить утраченные положения возле Клещеевки и Андреевки − Генштаб

Российские оккупанты продолжали атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Купянском и Запорожском направлениях, но успехов не имели, всего за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 6 ноября в Facebook

Детали: На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где украинские защитники отбили 5 атак противника. Также россияне вели безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще 5 атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отбили около 10 атак противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

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На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Роботино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области, но успеха не имели.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении россияне штурмовых действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 4 разведывательных БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.