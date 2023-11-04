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Зеленский: Наша политика приближает нас к тому, что украинский флаг будет в Брюсселе

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 17:58
Зеленский: Наша политика приближает нас к тому, что украинский флаг будет в Брюсселе
фото: enaj.eu

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина должна привыкать к тому, что власть своей политикой приближает время, когда украинский флаг будет висеть среди государств-членов ЕС.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Украина прошла колоссальный путь - от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров.

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И это снова и снова доказательства того, что Украина может - может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев...

Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика - это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств - членов ЕС".

Детали: Зеленский заверил, что его команда делает все, чтобы быть готовыми к полноправному вступлению в Евросоюз, чтобы адаптировать все институты и стандарты к европейским правилам.

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Темы: ЗеленскийЕСевроинтеграция
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