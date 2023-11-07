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В США объяснили почему передислоцируют атомную подводную лодку на Ближний Восток

"Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 00:21
В США объяснили почему передислоцируют атомную подводную лодку на Ближний Восток
Подводная лодка, фото Getty images

Передислокация атомной подводной лодки ВМС США в регион Ближнего Востока является частью корректировки позиций американских сил и имеет целью сдерживать любое потенциальное расширение конфликта.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, Укринформ

Детали: Он подчеркнул, что этот шаг необходим, чтобы защитить войска и объекты США на месте, а также передать "мощный месседж сдерживания" любому другому субъекту - государству или группировке, чтобы они и не думали об эскалации или углублении конфликта.

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Темы: СШАБлижний Восток
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