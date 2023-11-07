В США объяснили почему передислоцируют атомную подводную лодку на Ближний Восток
Вторник, 7 ноября 2023, 00:21
Передислокация атомной подводной лодки ВМС США в регион Ближнего Востока является частью корректировки позиций американских сил и имеет целью сдерживать любое потенциальное расширение конфликта.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, Укринформ
Детали: Он подчеркнул, что этот шаг необходим, чтобы защитить войска и объекты США на месте, а также передать "мощный месседж сдерживания" любому другому субъекту - государству или группировке, чтобы они и не думали об эскалации или углублении конфликта.
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Предыстория:
- 6 ноября стало известно, что США отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку.