В США объяснили почему передислоцируют атомную подводную лодку на Ближний Восток

Передислокация атомной подводной лодки ВМС США в регион Ближнего Востока является частью корректировки позиций американских сил и имеет целью сдерживать любое потенциальное расширение конфликта.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, Укринформ

Детали: Он подчеркнул, что этот шаг необходим, чтобы защитить войска и объекты США на месте, а также передать "мощный месседж сдерживания" любому другому субъекту - государству или группировке, чтобы они и не думали об эскалации или углублении конфликта.

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