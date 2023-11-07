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Поврежден храм и 7 домов, есть раненый: россияне били по Никопольскому району

Елена РощинаВторник, 7 ноября 2023, 08:19
Поврежден храм и 7 домов, есть раненый: россияне били по Никопольскому району
Разрушения в Никопольском районе, фото Днепропетровской ОВА

С вечера понедельника 6 ноября российские войска трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, в результате чего есть раненый и разрушения. 

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "С вечера враг трижды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. 

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В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома. 

Поврежден храм. Повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, 2 авто. А еще – линия электропередач и газопроводы". 

Детали: Под удар попали и Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Там никто не пострадал.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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