Поврежден храм и 7 домов, есть раненый: россияне били по Никопольскому району

С вечера понедельника 6 ноября российские войска трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, в результате чего есть раненый и разрушения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "С вечера враг трижды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

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В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Поврежден храм. Повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, 2 авто. А еще – линия электропередач и газопроводы".

Детали: Под удар попали и Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Там никто не пострадал.