Поврежден храм и 7 домов, есть раненый: россияне били по Никопольскому району
Вторник, 7 ноября 2023, 08:19
С вечера понедельника 6 ноября российские войска трижды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, в результате чего есть раненый и разрушения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак
Прямая речь: "С вечера враг трижды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии.
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В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
Поврежден храм. Повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, 2 авто. А еще – линия электропередач и газопроводы".
Детали: Под удар попали и Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Там никто не пострадал.
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