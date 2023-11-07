Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
Вторник, 7 ноября 2023, 15:56
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет 7 ноября в Израиль, как планировалось ранее, из-за утечки информации.
Источник: Times of Israel
Детали: Сообщается, что новость о приезде Зеленского просочилась на выходных, что привело к переносу визита.
Реклама:
Израильские дипломатические источники сообщают, что его визит все еще ожидается, но дата на данном этапе не определена.
Один из израильских чиновников заявил, что "если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 5 ноября стало известно, что Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, но эта поездка не состоялась из-за утечки информации о ней в новостях израильского канала.
- В октябре СМИ сообщали, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента относительно просьбы дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС. В ноябре израильские медиа сообщили, что подготовка к визиту Зеленского в Израиль идет "полным ходом".