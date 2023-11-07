Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет 7 ноября в Израиль, как планировалось ранее, из-за утечки информации.

Источник: Times of Israel

Детали: Сообщается, что новость о приезде Зеленского просочилась на выходных, что привело к переносу визита.

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Израильские дипломатические источники сообщают, что его визит все еще ожидается, но дата на данном этапе не определена.

Один из израильских чиновников заявил, что "если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями".

Напомним:

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