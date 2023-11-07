В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Вторник, 7 ноября 2023, 17:57
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Источник: "Суспільне.Запоріжжя" в Telegram
Детали: Издание ссылается на своих корреспондентов.
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В 17.28 Воздушные силы в своем Telegram сообщали о ракетной опасности для Херсонской, Николаевской и Запорожской области.
Обновлено: Позже глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что россияне вечером 7 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожском районе.