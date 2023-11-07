Силы обороны отразили атаки врага на пяти направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки отразили штурмовые действия россиян на 5 направлениях фронта.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 7 ноября

Детали: В течение суток произошло 36 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки, Берестовой Харьковской области, где наши воины отразили 5 атак.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силы обороны отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника".