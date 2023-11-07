57-летний житель Купянска-Узлового погиб из-за российских обстрелов

Российская армия 7 ноября обстреляла Купянский район в Харьковской области из РСЗО и артиллерии, погиб мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 7 ноября около 11:30 оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Купянск-Узловой. По предварительным данным, удар был нанесен с РСЗО "Ураган". В результате обстрела повреждены жилые дома, здание вокзала, гаражи и автомобиль.

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Приблизительно в 12:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел с. Осиново. Пострадали дом, хозяйственная постройка и легковой автомобиль".

Детали: Позже прес служба прокуратуры сообщила, что из-за утренних обстрелов Купянска-Узлового погиб 57-летний мужчина.