Запорожская ОВА опровергает фейк, что россияне уже строят железную дорогу из Ростова в Крым

Запорожская ОГА опровергает заявление оккупантов о начале строительства железной дороги, которая должна соединять Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом и пройдет, в частности, по территории захваченной части Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОВА на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Враг обычно постоянно сообщает о таких маршрутах или таких восстановлениях, точнее, этой колеи. Знаем, что есть пока это на бумаге, есть подготовительные работы. Но не более того".

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Детали: Малашко также рассказал, что россияне на запорожском направлении враг увеличивает численность военнослужащих и военной техники.

Предыстория:

5 ноября российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти захваченной части Запорожской области сообщили о якобы начале строительства железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону и Крым и пройдет, в частности по территории Запорожской области.