В армии Израиля утверждают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газа

В армии Израиля заявили, что ХАМАС "потерял контроль" над северной частью сектора Газа.

Источник: CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари

Детали: По словам Хагари, жители Газы все чаще идут на юг анклава. Он утверждает, что 50 тысяч человек покинули район города Газа.

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Прямая речь Хагари: "Жители Газы понимают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газы, а на юге безопаснее, и там они могут иметь воду, еду и лекарства".

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

Предыстория: