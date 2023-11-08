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В армии Израиля утверждают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газа

Татьяна ОлейникСреда, 8 ноября 2023, 23:44
В армии Израиля утверждают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газа
ФОТО PIXABAY.COM

В армии Израиля заявили, что ХАМАС "потерял контроль" над северной частью сектора Газа.

Источник: CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари

Детали: По словам Хагари, жители Газы все чаще идут на юг анклава. Он утверждает, что 50 тысяч человек покинули район города Газа.

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Прямая речь Хагари: "Жители Газы понимают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газы, а на юге безопаснее, и там они могут иметь воду, еду и лекарства".

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

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Темы: ХАМАСИзраильСектор Газа
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