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В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 03:58
В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW
Путин, фото: Getty Images

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин будет избегать концентрации внимания на войне в Украине во время предвыборной кампании.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что, по сообщению росСМИ, президент РФ Владимир Путин не будет концентрировать внимание своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а скорее сосредоточится на "стабильности России" и критике Запада.

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В обзоре отмечается, что 8 ноября российское СМИ Meduza сообщило, что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что президентская кампания имеет целью показать Путина как лидера, который сделал Россию "островом спокойствия".

Источники Meduza утверждали, что рейтинги Путина растут после речей, в которых он критикует Запад, и что российская пропаганда будет способствовать этому, все чаще озвучивая истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Также Источник Meduza сообщил, что в кампании будет обсуждаться война в Украине только при условии "очень серьезного успеха России на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

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Путин якобы готовится объявить о своей предвыборной кампании в этом месяце, и российские источники постоянно указывают на то, что она не будет активно пропагандировать войну в Украине.

В отчете напоминают, что ранее Путин преуменьшал наступательные действия оккупантов под Авдеевкой, называя их "активной обороной".

По сообщениям, поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" якобы осознала, что использование войны в Украине в своей предвыборной кампании накануне выборов в Государственную думу в сентябре 2023 года было неэффективным.

Однако, как отмечают аналитики, беспокойство Кремля и "Единой России" относительно внутренней поддержки войны не свидетельствует о том, что эта партия или доминирование Путина в российской политике сталкивается с потенциальной угрозой на предстоящих президентских выборах.

"Такая подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ Путина настроить российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", – говорят эксперты.

Ключевые выводы ISW от 8 ноября:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 8 ноября.
  • Некоторые российские "военкоры" утверждают, что российское командование может принимать оперативные и тактические решения, используя карты поля боя в Украине, которые отличаются от тактической реальности.
  • Путин 8 ноября присвоил 44 российским военным и сотрудникам органов внутренних дел, в том числе командующему Восточной группировки войск Андрею Кузьменко, генеральские звания.
  • Сообщается, что президент России Владимир Путин не будет сосредотачивать свою президентскую кампанию 2024 года на войне в Украине, а сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада.
  • Украинские партизаны и военная разведка убили высокопоставленного чиновника так называемой "ЛНР", которого обвиняют в совершении военных преступлений на территории оккупированной Украины.
  • Российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области 8 ноября. На некоторых направлениях они продвинулись вперед.
  • По сообщениям, Россия пытается снова приобрести составляющие для военной техники у стран, которым она ранее их продала, в частности у Египта, Пакистана, Бразилии и Беларуси.
  • Российские оккупационные администрации продолжают создавать новые административные органы с целью дальнейшей интеграции оккупированных территорий в российскую систему управления.

Темы: ПутинРосcиявойнавиборы
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