Неподалеку от города Днепр ночью сбили ракету
Четверг, 9 ноября 2023, 08:25
В ночь на 9 ноября защитники Украины сбили российскую ракету в Днепропетровской области.
Источник: руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак
Дословно: "Ночью защитники из ВК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом".
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Детали: Кроме того, российские войска не прекращают обстрелы Никопольского района. Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.