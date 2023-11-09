Неподалеку от города Днепр ночью сбили ракету

В ночь на 9 ноября защитники Украины сбили российскую ракету в Днепропетровской области.

Источник: руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Дословно: "Ночью защитники из ВК "Восток" уничтожили в области ракету агрессора. Сбили ее над Днепровским районом".

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Детали: Кроме того, российские войска не прекращают обстрелы Никопольского района. Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Марганецкой общине. Погибших и раненых нет.