Чехия продлила обучение украинских военных на год
Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военных в стране до конца 2024 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International
Детали: Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, что обеспечение условий для продолжения подготовки военнослужащих из Украины является приоритетом для нее. Она подчеркнула, что эти действия приближают окончание войны и наступление долгожданного мира.
Кроме продления обучения украинских солдат, Сенат таким образом также продлил мандат пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.
Сообщается, что количество военных иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в 2023 году. При этом они смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что чешская оружейная компания LOM Praha вместе с дочерним предприятием VR Group завершают переговоры с Lockheed Martin о создании в стране сертифицированного центра подготовки летчиков боевых истребителей F-35.
- В сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов – самой дорогой оборонной закупки в истории страны. Они заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала у Швеции до 2027 года.