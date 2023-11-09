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Чехия продлила обучение украинских военных на год

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 08:58
Чехия продлила обучение украинских военных на год
Украинские военные. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военных в стране до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International

Детали: Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, что обеспечение условий для продолжения подготовки военнослужащих из Украины является приоритетом для нее. Она подчеркнула, что эти действия приближают окончание войны и наступление долгожданного мира.

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Кроме продления обучения украинских солдат, Сенат таким образом также продлил мандат пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Сообщается, что количество военных иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в 2023 году. При этом они смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

Предыстория:

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  • Ранее сообщалось, что чешская оружейная компания LOM Praha вместе с дочерним предприятием VR Group завершают переговоры с Lockheed Martin о создании в стране сертифицированного центра подготовки летчиков боевых истребителей F-35.
  • В сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов – самой дорогой оборонной закупки в истории страны. Они заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала у Швеции до 2027 года.

Темы: Чехияпомощь Украинеармия
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