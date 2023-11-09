Чехия продлила обучение украинских военных на год

Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военных в стране до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International

Детали: Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, что обеспечение условий для продолжения подготовки военнослужащих из Украины является приоритетом для нее. Она подчеркнула, что эти действия приближают окончание войны и наступление долгожданного мира.

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Кроме продления обучения украинских солдат, Сенат таким образом также продлил мандат пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Сообщается, что количество военных иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в 2023 году. При этом они смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

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