Россияне заявили, что дроны атаковали маслодельный комбинат в Курской области
Четверг, 9 ноября 2023, 10:01
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы атаке украинских беспилотников на маслодельный комбинат в городе Суджа.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: 9 ноября власти российской Курской обаласти заявили об атаке с помощью беспилотника маслодельного комбината.
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Оккупанты заявляют о якобы 3 сброшенных кассетных боеприпасах. Пострадавших нет.
Губернатор зявил, что после якобы атаки на маслодельный комбинат в Судже Курской области есть повреждения на предприятии.
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