Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы атаке украинских беспилотников на маслодельный комбинат в городе Суджа.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: 9 ноября власти российской Курской обаласти заявили об атаке с помощью беспилотника маслодельного комбината.

Реклама:

Оккупанты заявляют о якобы 3 сброшенных кассетных боеприпасах. Пострадавших нет.

Губернатор зявил, что после якобы атаки на маслодельный комбинат в Судже Курской области есть повреждения на предприятии.