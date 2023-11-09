Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили, что дроны атаковали маслодельный комбинат в Курской области

Алена МазуренкоЧетверг, 9 ноября 2023, 10:01
Россияне заявили, что дроны атаковали маслодельный комбинат в Курской области
фото: РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы атаке украинских беспилотников на маслодельный комбинат в городе Суджа.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: 9 ноября власти российской Курской обаласти заявили об атаке с помощью беспилотника маслодельного комбината.

Реклама:

Оккупанты заявляют о якобы 3 сброшенных кассетных боеприпасах. Пострадавших нет.

Губернатор зявил, что после якобы атаки на маслодельный комбинат в Судже Курской области есть повреждения на предприятии.

 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникиРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
беспилотники
Россияне отправили дроны-камикадзе "Жириновский" воевать против ВСУ
Российский дрон атаковал авто полицейских: 3 правоохранителей в больнице
ВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
Последние новости
18:59
Оператор ГТС сможет производить электроэнергию
18:38
В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР
18:36
Politico: ЕС может отправить в Красное море военные корабли для противодействия хуситам
18:34
Meta удалила страницу проекта "Мемориал": на ней было более 5 тысяч историй жертв войны
18:33
За год денежная масса в Украине увеличилась почти на 23% - Нацбанк
18:32
Минобороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта о мобилизации
18:26
Ребенок был в полусознании: во Львовской области патрульный помог пострадавшим в ДТП
18:24
В Украине ответили премьеру Словакии, который оправдывает РФ
18:20
Кабмин официально сообщил об отзыве проекта закона о мобилизации
18:10
В полете отвалился аварийный люк: чем может обернуться для Boeing инцидент с самолетом
Все новости...
Реклама: