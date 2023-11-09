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Россияне отправили дроны-камикадзе "Жириновский" воевать против ВСУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 13:50
Россияне отправили дроны-камикадзе Жириновский воевать против ВСУ
Дрон-камикадзе "Жириновский", фото РИА Новости

Российские оккупанты отправили на Херсонское направление 10 дронов-камикадзе под названием "Жириновский".

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление главы ЛДПР Леонида Слуцкого и "церемонию передачи техники"

Прямая речь Слуцкого: "Мы сейчас имеем дело с одной из нескольких десятков компаний, которые при координации ЛДПР работают над разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов. То, что мы сейчас видим... очень востребованный беспилотник на передовой".

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Детали: ТАСС сообщает, что дроны изготовили волонтеры.

Как отметили в фракции, "Жириновский" уже прошел проверку в условиях боевых действий. Сообщается, что он может летать в дождь и снег на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза.

 
фото пресс-службы ЛДПР

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после болезни. Он славился своими громкими и скандальными заявлениями.
  • Летом в России презентовали так называемую нейросеть "Жириновский".

Темы: ЖириновскийбеспилотникивойнаРосcия
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