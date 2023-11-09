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Еще трое детей вернулись на подконтрольную территорию – Херсонская ОВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 15:07
Еще трое детей вернулись на подконтрольную территорию – Херсонская ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА КРЫМСОСА

На подконтрольную украинской власти территорию страны вернулись еще трое детей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Трое детей снова на подконтрольной Украине территории.

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...Чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.

Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поздравляю семьи с возвращением. Желаю как можно быстрее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах". 

Детали: Прокудин добавил, что всего с начала 2023 года возвращено на подконтрольную Украине территорию 146 детей из Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьдети
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