Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепа Николаенко, сбившего насмерть девушку, отправили под домашний арест

Александр ШумилинЧетверг, 9 ноября 2023, 15:22
Нардепа Николаенко, сбившего насмерть девушку, отправили под домашний арест
Андрей Николаенко

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест до 4 января нардепа от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который 3 октября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп.

Источник: заседание суда

Прямая речь судьи Юлии Головко: "Применить к подозреваемому Николаенко Андрею Ивановичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста... до 4 января 2024 года".

Реклама:

Детали: Николаенко также будет вынужден носить электронный браслет.

Предыстория:

  • 3 ноября Николаенко утром сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.
  • Государственное бюро расследований сообщило, что Николаенко вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: судДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
суд
Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру
Рада ужесточила наказание за служебную халатность, приведшую к гибели людей
В Одессе приговорили коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы
Последние новости
21:49
Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация
21:45
Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине
21:26
Его считали перерождением Будды: в Непале духовный лидер обвиняется в изнасиловании
21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
20:38
В МВФ оценивают возможную конфискацию замороженных российских активов
20:29
Латвия в "Рамштайне" возглавила "коалицию дронов"
20:29
Maersk предполагает, что перебои в судоходстве в Красном море могут длиться месяцами
20:24
видеоИз ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег
Все новости...
Реклама: