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Авианосец США, который был в Средиземном море, возвращается в порт

Алена ИвашкивВторник, 2 января 2024, 02:02
Авианосец США, который был в Средиземном море, возвращается в порт
АВИАНОСЕЦ ВМС США "GERALD R. FORD" (CVN-78), ФОТО ВМС США

Американский авианосец Gerald R. Ford вернется в порт приписки из Средиземного моря.

Источник: ВМС США, Reuters 

Дословно ВМС США: "Сразу после жестокой атаки ХАМАС на Израиль ударной группе USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group было приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы способствовать нашему региональному сдерживанию и обороне".

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Детали: Новейший авианосец ВМС США с более 4000 военнослужащими и восемью эскадрильями самолетов, стал мощным символом американской поддержки, подойдя ближе к Израилю после нападения палестинских боевиков.

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Темы: СШАБлижний Восток
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