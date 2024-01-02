Авианосец США, который был в Средиземном море, возвращается в порт

Американский авианосец Gerald R. Ford вернется в порт приписки из Средиземного моря.

Источник: ВМС США, Reuters

Дословно ВМС США: "Сразу после жестокой атаки ХАМАС на Израиль ударной группе USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group было приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы способствовать нашему региональному сдерживанию и обороне".

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Детали: Новейший авианосец ВМС США с более 4000 военнослужащими и восемью эскадрильями самолетов, стал мощным символом американской поддержки, подойдя ближе к Израилю после нападения палестинских боевиков.

Предыстория:

9 октября Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.