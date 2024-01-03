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Лишь 1% украинцев согласен, чтобы депутаты от пророссийских партий добыли каденцию – опрос

Станислав ПогориловСреда, 3 января 2024, 10:06
Лишь 1% украинцев согласен, чтобы депутаты от пророссийских партий добыли каденцию – опрос
Фото: Getty Images

Доля граждан, которые готовы дать пророссийским политикам доработать до следующих выборов, по сравнению с 2022 годом, уменьшилась с 3% до 1%, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Источник: соцопрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения Честно с 8 по 15 декабря 2023 года

Детали: Согласно опросу, большинство украинцев настроены к пророссийским политикам достаточно негативно.  Досрочно лишить их депутатских полномочий предлагают 7% граждан, а добавить в список и запрет баллотироваться снова - еще 10,5% украинцев.

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За люстрацию и запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А вот расследование правоохранителями деятельности каждого отдельно и проверки на факты государственной измены считают удачным вариантом 23% граждан.

Почти 38% граждан предлагают не ограничиваться одним или двумя видами санкций за деятельность, которую вели на территории Украины представители пророссийских партий, а применить все вышеперечисленные методы привлечения таких депутатов к ответственности.

Кроме того, с 17% до почти 23% выросла доля украинцев, которые выступают за расследование правоохранителями деятельности каждого политика отдельно по проверке относительно государственной измены.

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Инфографика: Движение Честно

Темы: Верховная Радаопрос
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