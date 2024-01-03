Киев замело снегом: в четверг прогнозируют "плюс"

В Киеве пошел снег, синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру в четверг.

Источник: Киевская городская государственная администрация, Укринформ со ссылкой на комментарий Украинского гидрометцентра

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Дословно КГГА: "В столице продолжается ликвидация последствий снегопада: расчищают улицы города 320 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

Масштабная уборка снега, как и предусматривает технология, начнется сразу после остановки обильных осадков".

Детали: Укргидрометцентр прогнозирует, что 4 января в Киеве и области будет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица. В столице ночью ожидается температура 0-2° тепла, днем около 5° тепла; на Киевщине ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

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5 января в Киеве и области днем местами будет идти небольшой мокрый снег, 6 января ночью без осадков, днем вероятен небольшой снег. 5 января ночью и днем 0-2° мороза, 6 января ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза; на Киевщине 5 января ночью и днем 0-5° мороза, 6 января ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.