Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев замело снегом: в четверг прогнозируют "плюс"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 января 2024, 21:57
Киев замело снегом: в четверг прогнозируют плюс
КГГА

В Киеве пошел снег, синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру в четверг.

Источник: Киевская городская государственная администрация, Укринформ со ссылкой на комментарий Украинского гидрометцентра

Реклама:

Дословно КГГА: "В столице продолжается ликвидация последствий снегопада: расчищают улицы города 320 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

Масштабная уборка снега, как и предусматривает технология, начнется сразу после остановки обильных осадков".

Детали: Укргидрометцентр прогнозирует, что 4 января в Киеве и области будет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица. В столице ночью ожидается температура 0-2° тепла, днем около 5° тепла; на Киевщине ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

5 января в Киеве и области днем местами будет идти небольшой мокрый снег, 6 января ночью без осадков, днем вероятен небольшой снег. 5 января ночью и днем 0-2° мороза, 6 января ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза; на Киевщине 5 января ночью и днем 0-5° мороза, 6 января ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Раде разрабатывают новую концепцию бронирования работников – глава экономкомитета

ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ

Украина и Дания обсудят совместное производство дронов - Кулеба

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

Все новости...
Киев
В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря
Массированная атака 2 января: количество пострадавших в Киеве возросло до 54
В Киеве задержали экс-чиновника, который мечтал присоединить восток Украины к Ростовской области РФ
Последние новости
19:38
Плесня на стенах и подвал вместо укрытия: на Хмельнитчине обнаружили нарушения в детском реабилитационном центре
19:26
Минобороны отсудило у "Львовского арсенала" 1,5 миллиарда за проваленный контракт на поставку мин
19:21
Три мэрии на Днепропетровщине решили не переименовывать города в рамках дерусификации
19:15
На Буковине расследуют избиение воспитанника интерната: директор говорит, что удары нанес другой ребенок
19:11
В Раде разрабатывают новую концепцию бронирования работников – глава экономкомитета
19:05
Как (не)вернуть беженцев. ДАВЛЕНИЕ на бизнес. ШТУРМЫ Авдеевки: какова цель россиян? / ТОК-ШОУ УП
18:46
фотоНовый мост через Десну возле Чернигова построят по уникальной технологии
18:42
ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через Украину - СМИ
18:37
Программу "єВідновлення" расширили: теперь можно отстроиться на собственном участке
18:35
Путин повторил заявление своего Минобороны о "пленных на борту Ил-76"
Все новости...
Реклама: