Удар по Харькову 2 января: в больнице умерла 84-летняя женщина, возросло количество раненых

В больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения в результате российской атаки на Харьков 2 января, также в больницу обратилась девушка с контузией.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуратура сообщает, что к медикам обратилась 23-летняя девушка, у нее акуботравма (контузия - ред) после обстрела Шевченковского района во вторник.

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Таким образом, количество травмированных в Шевченковском районе увеличилось до 63.

Обновлено: Позже прокуратура добавила, что в больнице умерла одна из раненых - 84-летняя женщина. Таким образом, в результате массированной ракетной атаки России погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителей травмированы.

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