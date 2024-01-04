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Удар по Харькову 2 января: в больнице умерла 84-летняя женщина, возросло количество раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 января 2024, 12:35
Удар по Харькову 2 января: в больнице умерла 84-летняя женщина, возросло количество раненых
Фото прокуратуры, последствия удара 2 января

В больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения в результате российской атаки на Харьков 2 января, также в больницу обратилась девушка с контузией.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуратура сообщает, что к медикам обратилась 23-летняя девушка, у нее акуботравма (контузия - ред) после обстрела Шевченковского района во вторник.

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Таким образом, количество травмированных в Шевченковском районе увеличилось до 63. 

Обновлено: Позже прокуратура добавила, что в больнице умерла одна из раненых - 84-летняя женщина. Таким образом, в результате массированной ракетной атаки России погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителей травмированы.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 января нанесли ракетный удар по Харькову, в том числе по Шевченковскому району. В первые часы после обстрела сообщалось о более 40 раненых и одном погибшем.

Темы: Харьковжертвы
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