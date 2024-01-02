Опубликовано видео первых минут после массированного удара по Харькову

Патрульная полиция Харьковской области показала видео первых минут после атаки российских террористов по Харькову 2 января.

Источник: Патрульная полиция Харьковской области в соцсетях, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: На видеозаписи видно поврежденные дома, пожары, раненых, разблокирование дверей квартир, в которых могут быть пострадавшие или жертвы.

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Патрульные совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, осуществляют охрану места событий.

Дословно полицейские: "Ежедневно Россия цинично осуществляет обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия".

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Этому предшествовало: Патрульные Киева показали первые минуты после удара россиян по столице Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 ракеты удалось уничтожить, в том числе 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В Киеве от ракетной атаки пострадали здания в нескольких районах, по меньшей мере 2 человека погибли и 49 человек пострадали.

В Киевской области погибли 2 человека, к медикам обратились 16 человек, повреждены 11 многоквартирных домов, 16 частных домов, 2 школы, складские помещения, церковь, ряд предприятий, более 60 автомобилей, реабилитационный центр.

В Харькове было 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод – был сильный взрыв. Пострадал 41 жилой дом. По состоянию на 13:53 пострадали 50 человек, один человек погиб.