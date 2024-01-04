Два человека погибли, еще двое ранены из-за массированной атаки окупантов в Донецкой области

Российские войска 4 января обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате обстрелов два человека погибли, еще двое ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "4 января 2024 года российские войска, в нарушение законов и обычаев войны, из ствольной артиллерии обстреляли с. Екатериновку Покровского района. От взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь. Также с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили в больницу 86-летнего пенсионера".

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Фото - Донецкая областная прокуратура

Фото - Донецкая областная прокуратура

Детали: Также армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в висок погибла женщина 73 года.

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