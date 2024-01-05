Путин не сможет достичь своей цели в Украине – Миллер

Конгресс должен действовать, чтобы Соединенные Штаты смогли продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, но уже сейчас вполне понятно, что Россия потерпела неудачу.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Миллера: "Нам действительно нужен Конгресс, чтобы действовать. Мы знаем, что нам нужно продолжать поддерживать Украину. Они (украинцы) полагаются на эту помощь, чтобы продолжать борьбу с грубым российским нападением, которое продолжается ежедневно. Поэтому важно, чтобы Конгресс действовал, чтобы продолжать финансировать демократию, которая продолжает защищаться.

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Это вполне понятно, что Россия потерпела неудачу. Наша оценка: они (русские) не могут захватить Киев. Он (Путин) не достиг и не сможет достичь своей конечной цели, которая заключается в том, чтобы подчинить всю Украину. Мы видим Украину, которая способна крепко стоять на ногах, которая развивает свою экономику, развивает свою армию. Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной поддержки от США, и мы считаем, что нам нужно продолжать их (украинцев) поддерживать, и мы думаем, что Конгресс в конце концов это сделает"

Детали: Представитель Госдепартамента не считает, что война в Украине сейчас складывается в пользу России. Миллер напомнил, что люди часто забывают, какой была настоящая цель Владимира Путина: тотальное завоевание Украины, отстранение от власти украинского правительства и включение Украины в состав России. Поэтому, по мнению спикера Госдепа, важно помнить, чего Украина достигла и продолжает достигать.

По его словам, Украина смогла предотвратить это. Сейчас все воспринимают это как должное, но это не выглядело как решенный вопрос в начале войны.

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Мэтью Миллер напомнил, что летом прошлого года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, и тогда казалось, что Украина не сможет продолжать экспорт зерна. В то же время Украина имела военные успехи и открыла для торговых судов часть акватории Черного моря.