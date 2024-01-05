"Кошмар на улице Буков": Силы обороны поразили три вражеских ЗРК за неделю
Пятница, 5 января 2024, 06:33
На Донецком направлении Силы обороны поразили три российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю.
Источник: пресс-служба Сил спецопераций ВСУ
Детали: Отмечается, что благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.
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Обнаружение и корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по вражеским целям осуществили операторы 3-го отдельного полка ССО.
Дословно: "В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.
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