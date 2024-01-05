ГБР: Замглавы Федерации профсоюзов пытался дать взятку судьям, чтобы выйти из СИЗО

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику, которые пытались дать коллегии судей взятку в сумме 150 тысяч долларов США за изменение меры пресечения.

Источник: пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указана фамилия подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Владимира Саенко, что также подтвердил УП источник.

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Саенко подозревают в незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен, сейчас он содержится под стражей на основании постановления суда в следственном изоляторе.

Он решил передать через сообщника 150 тысяч долларов США коллегии судей Киевского апелляционного суда за отмену постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей и изменении меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Фигурант дал указание своему знакомому передать через исполнителя эту сумму судьям. Работники ГБР остановили автомобиль сообщника, в котором перевозились средства. Во время обыска авто правоохранители обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 тысяч долларов США.

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фото огп

Также был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка в мессенджере с обсуждением деталей передачи денег.

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику сообщено о подозрении в подготовке к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Решается вопрос об избрании меры пресечения сообщнику.

Сообщник Саенко фото огп

Санкции статей предусматривают наказание до восьми лет с конфискацией имущества.

Что предшествовало: По данным следствия, заместитель председателя ФПУ Саенко в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.