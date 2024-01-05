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Киевлян призывают к осторожности: гололедица

Валентина РоманенкоПятница, 5 января 2024, 16:32
Киевлян призывают к осторожности: гололедица
фото КГВА

Киевская городская военная администрация предупреждает киевлян об опасных метеорологических явлениях в столице.

Источник: КГВА

Детали: По прогнозам, до конца суток 5 января и в течение 6 января на дорогах ожидается гололедица.

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Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

По данным метеорологов, это І (желтый) уровень опасности.

В субботу 6 января в Киеве: ночью 5-7° мороза, днем 0-2° ниже нуля.

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Темы: Киевпогода
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