Киевлян призывают к осторожности: гололедица
Пятница, 5 января 2024, 16:32
Киевская городская военная администрация предупреждает киевлян об опасных метеорологических явлениях в столице.
Источник: КГВА
Детали: По прогнозам, до конца суток 5 января и в течение 6 января на дорогах ожидается гололедица.
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Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
По данным метеорологов, это І (желтый) уровень опасности.
В субботу 6 января в Киеве: ночью 5-7° мороза, днем 0-2° ниже нуля.
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