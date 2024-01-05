Из-за обострения Беларусь и Швеция отозвали руководителей своих дипломатических миссий

Беларусь и Швеция отозвали руководителей своих дипломатических миссий для консультаций после обострения, когда официальный Стокгольм назначил представительницу при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода"

Детали: Обострение между Минском и Стокгольмом усилилось после того, как Швеция назначила Кристину Юханессон, которая ранее была послом в Минске, представительницей при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

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По информации "Радио Свобода", после того в Минске отозвали своего посла в Стокгольме Дмитрия Мирончика.

Отзыв для консультаций временной поверенной Швеции Евы Судквист также состоялся по инициативе Минска.

В пресс-службе МИД Швеции сообщили, что временный поверенный уже находится в Стокгольме для консультаций.

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"Работа посольства Швеции в Минске продолжается в обычном режиме. В Минске для консультаций находится посол Беларуси в Стокгольме", – добавили в комментарии.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о назначении Юханессон еще в начале ноября.

На вопрос СМИ о том, признает ли Швеция лидера оппозиции Светлану Тихановскую избранным президентом, он тогда ответил, что ее признают "той, которая победила на выборах и должна была стать инаугурированным президентом Беларуси".

Что предшествовало: В Брюсселе летом 2023 года начала работу консультативная группа между ЕС и белорусскими демократическими силами.

В декабре главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.