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Враг атаковал Покровск: возникли пожары, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 января 2024, 01:06
Враг атаковал Покровск: возникли пожары, есть пострадавшие
пожар в Покровске после обстрела россиян, фото Филашкина

Ночью 6 января россияне обстреляли Покровск в Донецкой области, возникли пожары, есть пострадавшие.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Покровск снова под вражеским огнем".

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Сегодня (6 января - ред.) ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили".

Детали: Филашкин отметил, что, по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие.

"Точные последствия ударов устанавливаем", – добавил он.

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Темы: Донецкая областьобстрелпожарвойна
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