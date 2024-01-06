Враг атаковал Покровск: возникли пожары, есть пострадавшие
Суббота, 6 января 2024, 01:06
Ночью 6 января россияне обстреляли Покровск в Донецкой области, возникли пожары, есть пострадавшие.
Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Покровск снова под вражеским огнем".
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Сегодня (6 января - ред.) ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили".
Детали: Филашкин отметил, что, по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие.
"Точные последствия ударов устанавливаем", – добавил он.
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