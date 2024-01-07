В Киеве сотни людей провели акцию Free Azov
Воскресенье, 7 января 2024, 12:51
В центре Киева 7 января родственники пленных военнослужащих, в частности, защитников "Азовстали", собрались на акцию Free Azov.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Несколько сотен человек собрались в центре Киева, чтобы напомнить, что в российском плену до сих пор находятся защитники "Азовстали".
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Украинцы стояли с плакатами "Верните сына из плена", "Не молчи, плен убивает", "Пока ты молчишь, мою семью пытают"
Полиция во время тревоги напоминала участникам акции об укрытии.
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