В Киеве сотни людей провели акцию Free Azov

В центре Киева 7 января родственники пленных военнослужащих, в частности, защитников "Азовстали", собрались на акцию Free Azov.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Несколько сотен человек собрались в центре Киева, чтобы напомнить, что в российском плену до сих пор находятся защитники "Азовстали".

Реклама:

фото: Дмитро Ларін, УП

Украинцы стояли с плакатами "Верните сына из плена", "Не молчи, плен убивает", "Пока ты молчишь, мою семью пытают"

фото: Дмитро Ларін, УП

Полиция во время тревоги напоминала участникам акции об укрытии.

фото: Дмитрий Ларин, УП

фото: Дмитрий Ларин, УП

фото: Дмитрий Ларин, УП