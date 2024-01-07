Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве сотни людей провели акцию Free Azov

Роман Петренко, "Украинская правда"Воскресенье, 7 января 2024, 12:51
В Киеве сотни людей провели акцию Free Azov
фото: Дмитрий Ларин, УП

В центре Киева 7 января родственники пленных военнослужащих, в частности, защитников "Азовстали", собрались на акцию Free Azov.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Несколько сотен человек собрались в центре Киева, чтобы напомнить, что в российском плену до сих пор находятся защитники "Азовстали".

Реклама:
 
фото: Дмитро Ларін, УП

Украинцы стояли с плакатами "Верните сына из плена", "Не молчи, плен убивает", "Пока ты молчишь, мою семью пытают"

 
фото: Дмитро Ларін, УП

Полиция во время тревоги напоминала участникам акции об укрытии.

 
фото: Дмитрий Ларин, УП
 
фото: Дмитрий Ларин, УП
 
фото: Дмитрий Ларин, УП

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пленныеАзовМариупольакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Переговоры о €50 млрд для Украины осложняются из-за Венгрии - Reuters

Все новости...
пленные
Кадыров заявил, что не хотел снятия санкций в обмен на пленных: Это был троллинг
Мошенники используют последний обмен пленными для наживы – Штаб по вопросам военнопленных
Буданов о просьбе Кадырова снять санкции в обмен на пленных: Он знает, на кого выйти
Последние новости
05:36
Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
04:52
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
03:58
В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты "Единой России" – сопротивление
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
23:18
Bloomberg: Шольц встретится с Байденом, обсудят помощь Украине
23:02
The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году
Все новости...
Реклама: