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Россияне запускали "Шахеды" с юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 23:56
Россияне запускали Шахеды с юга
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

Российские войска в воскресенье вечером атаковали юг Украины "Шахедами".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:29 Воздушные силы сообщили о движении группы вражеских БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины.

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В 21:53 появилось предупреждение об опасности для областного центра: "Николаев – находитесь в укрытиях!".

В 22:14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" держат курс на Одесскую область.

В 22:31 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:52 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотники
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