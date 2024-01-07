Россияне запускали "Шахеды" с юга

Российские войска в воскресенье вечером атаковали юг Украины "Шахедами".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:29 Воздушные силы сообщили о движении группы вражеских БПЛА типа "Shahed" с Херсонщины в направлении Николаевщины.

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В 21:53 появилось предупреждение об опасности для областного центра: "Николаев – находитесь в укрытиях!".

В 22:14 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" держат курс на Одесскую область.

В 22:31 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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В 23:52 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.