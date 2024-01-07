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Глава МВД объяснил ситуацию с погибшими в Покровском районе и показал видео

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 18:14
Глава МВД объяснил ситуацию с погибшими в Покровском районе и показал видео
место удара в Покровском районе, фото ГСЧС

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что жертвами российских ударов по Покровскому району Донецкой области 6 января стали по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей, однако сейчас на местах ударов в г. Покровск и с. Ровно изъяли тела трех погибших, среди которых трехлетний ребенок.

Источник: Клименко в Telegram

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Дословно: "Донецкая область, Покровский район. Более суток продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели разобрали более 100 тонн разрушенных элементов домов на местах ударов. Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших.

По состоянию на 17:00 на местах ударов в г. Покровск и с. Ровно изъяли тела трех погибших, среди которых трехлетний ребенок.

По оперативной информации, жертвами российских ударов стали по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей. Однако окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза. Сила вражеского удара была слишком мощной, поэтому эта работа требует времени".

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Детали: Клименко также обнародовал видео поисково-спасательной операции.

Что предшествовало: В ОГА вечером 6 января сообщили, что в результате ударов россиян по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, среди которых 5 детей, еще 10 человек ранены.

Президент Владимир Зеленский также сообщал о гибели "более десяти человек".

Однако прокуратура и полиция публиковали информацию о значительно меньшем количестве погибших и травмированных, отмечая, что продолжается поиск людей под завалами.

В воскресенье утром в ГСЧС сообщили, что в селе Ровно Покровского района из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Тем временем в самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, еще изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Темы: Донецкая областьКлименкоракетный удар
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