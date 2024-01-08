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Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированное Рубежное

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 января 2024, 10:31
Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированное Рубежное
Иллюстративное фото пресс-службы Минобороны РФ

На оккупированный город Рубежное в Луганской области упала авиабомба с российского самолета. 

Источник: назначенный Россией глава оккупированной части области Леонид Пасечник

Прямая речь: "Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250".

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Детали: По его словам, никто не пострадал, жителей ближайших домов эвакуировали. 

Что предшествовало: 

  • С начала января это второй случай падения боеприпасов с российских самолетов на территории России или оккупированных территориях.
  • В частности, 2 января авиационный боеприпас упал с российского самолета в селе Петропавловка в Воронежской области РФ.

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Темы: Луганская областьавиаоккупацияобстрел
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