Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированное Рубежное
Понедельник, 8 января 2024, 10:31
На оккупированный город Рубежное в Луганской области упала авиабомба с российского самолета.
Источник: назначенный Россией глава оккупированной части области Леонид Пасечник
Прямая речь: "Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250".
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Детали: По его словам, никто не пострадал, жителей ближайших домов эвакуировали.
Что предшествовало:
- С начала января это второй случай падения боеприпасов с российских самолетов на территории России или оккупированных территориях.
- В частности, 2 января авиационный боеприпас упал с российского самолета в селе Петропавловка в Воронежской области РФ.
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