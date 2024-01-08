Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированное Рубежное

На оккупированный город Рубежное в Луганской области упала авиабомба с российского самолета.

Источник: назначенный Россией глава оккупированной части области Леонид Пасечник

Прямая речь: "Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250".

Реклама:

Детали: По его словам, никто не пострадал, жителей ближайших домов эвакуировали.

Что предшествовало:

С начала января это второй случай падения боеприпасов с российских самолетов на территории России или оккупированных территориях.

В частности, 2 января авиационный боеприпас упал с российского самолета в селе Петропавловка в Воронежской области РФ.