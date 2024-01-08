Кулеба уверяет, что союзники не подталкивают Украину к замораживанию войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что ни в одном формате общения с западными союзниками Украину не подталкивают к началу переговоров с Россией и замораживанию войны.

Источник: в интервью испанскому изданию El Pais, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кулебу спросили, звучали ли от союзников предложения заморозить войну. Он ответил, что это не обсуждается.

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"Союзники не проясть нас начинать переговоры с Россией, чтобы заморозить войну – ни когда мы встречаемся с делегациями, ни на закрытых встречах в узком формате. Это не то, что кто-то может решиться вынести на обсуждение. Все остальное – это просто шум", – заявил Дмитрий Кулеба.

Он также ответил сторонникам мнения о том, что замораживание войны было бы в интересах Украины.

"Те, кто предлагают замороженный конфликт, аргументируют, что они действуют в лучших интересах Украины и мира. На самом деле они помогают Путину и игнорируют факты, чем является нынешняя Россия. С 2014 до 2022 года у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией, и это был де-факто уже замороженный конфликт. Мы пытались. Мы объявили около 20 раз режим прекращения огня, и эти бесконечные переговоры закончились полномасштабным вторжением.

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Есть войны, в которых одна сторона должна одержать победу, а другая проиграть. И российская агрессия против Украины – именно такая война. Украина должна победить. Россия должна потерпеть поражение. И все политические размышления должны быть направлены на то, как этого достичь", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он ответил также, чего ждать, если в Конгрессе США в ближайшее время так и не договорятся о финансировании дальнейшей военной поддержки Украины.

Ранее Кулеба заявил также, что сейчас Западу легче победить Россию, чем в период "холодной войны".