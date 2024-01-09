Силы обороны сожгли российский "Солнцепёк"

Силы спецопераций обнаружили, а Силы обороны сожгли тяжелую огнеметную систему врага "Солнцепёк" на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами хвойных деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепёк".

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Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и навели по ней огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения "Солнцепёк" уничтожен дотла.

Справка: Система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг.