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Россияне сбросили авиабомбу возле энергетиков, которые осматривали поврежденные линии на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 января 2024, 12:40
Россияне сбросили авиабомбу возле энергетиков, которые осматривали поврежденные линии на Харьковщине
фото Харьковоблэнерго

Бригада Липецкого РЭС дважды за сутки попала под вражеский обстрел в Харьковской области. 

Источник: "Харьковоблэнерго", заявление ведущего инженера Липецкого РЭС АО "Харьковоблэнерго" Романа Гангана, обнародованное ведомством

Дословно "Харьковоблэнерго": "Сегодня при осмотре поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в с. Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв - в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба".

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Детали: Ведущий инженер Липецкого РЭС АО "Харьковоблэнерго" Роман Ганган сообщает, что это уже второй подобный случай за сутки. 

Прямая речь Гангана: "Эта же бригада попала под обстрел в селе Веселое вчера, 8 января. Электромонтеры выехали восстанавливать электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такая, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно трудно - дорога покрыта льдом. К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей".

 
фото харьковоблэнерго

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Темы: Харьковская областьэнергетикаобстрел
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