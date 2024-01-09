В Италии запретили российскую выставку о Мариуполе

В Италии, в городе Модена, местные власти отменили разрешение на проведение выставки, организованной российскими пропагандистами, о якобы "скором восстановлении и расцвете" оккупированного Мариуполя.

Источник: заявление представителя МИД Украины Олега Николенко, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, мэрия Модены отозвала разрешение после обращения украинской стороны.

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"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним: На 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие о якобы "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя.

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Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося огромным разрушениям в процессе его осады и оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

Среди украинцев в Италии начались призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.

Украинское посольство в Италии направило официальный запрос об отмене события.