Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Италии запретили российскую выставку о Мариуполе

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 15:43
В Италии запретили российскую выставку о Мариуполе
женщина на улице разрушенного россиянами мариуполя. фото: AFP via Getty Images

В Италии, в городе Модена, местные власти отменили разрешение на проведение выставки, организованной российскими пропагандистами, о якобы "скором восстановлении и расцвете" оккупированного Мариуполя.

Источник: заявление представителя МИД Украины Олега Николенко, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, мэрия Модены отозвала разрешение после обращения украинской стороны.

Реклама:

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине.

Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним: На 20 января в Модене планировали провести пропагандистское мероприятие о якобы "скором восстановлении" оккупированного Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося огромным разрушениям в процессе его осады и оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

Среди украинцев в Италии начались призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.

Украинское посольство в Италии направило официальный запрос об отмене события.

Темы: ИталияМариупольРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Италия
Самолет RyanAir с пассажирами совершил "самый короткий рейс" в 7 км между аэропортами Бухареста
В Италии обнаружили императорский культовый храм, где язычество сосуществовало с христианством
Зеленский поговорил с премьером Италии, которая председательствует в G7 в 2024 году
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: