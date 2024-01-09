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Комитет Рады перенес на среду рассмотрение законопроекта о мобилизации

Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 17:57
Комитет Рады перенес на среду рассмотрение законопроекта о мобилизации
Верховная Рада. Shutterstock

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на среду 10 января рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Да, комитет обороны сегодня заседание завершил и перенес вопрос по мобилизации на завтра.

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Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от комитета (которые должны быть учтены ко второму чтению) и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении".

Что предшествовало: По состоянию на 9 января в Верховной Раде было зарегистрировано 5 законопроектов по совершенствованию мобилизации: правительственный и 4 альтернативных.

Во вторник также собрался парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. По данным Железняка, нардепы взялись обсуждать другой законопроект #10062 (относительно реестра воинского учета).

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Предыстория:

  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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Темы: мобилизацияВерховная Радазаконодательство
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