Нардепка рассказала, как может измениться законопроект о реестре военнообязанных

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта по усовершенствованию порядка и использованию военного учета.

Источник: народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз

Детали: По данным нардепки, также обсудили вопрос обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения (10062). 11 членов комитета проголосовали "за", 5 "воздержались". Воздержались представители "Европейской солидарности" и "Голоса", ведь редакция содержит изменения в законодательство, не предусмотренные законопроектом.

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В частности, по словам Фриз, добавились 4 страницы изменений, которые не принимались в первом чтении законопроекта.

Прямая речь Фриз: "Данный законопроект по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством адекватного реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса - УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов столько времени и ресурсов, что им проще отказаться от льгот государства, чем проходить все круги бюрократического ада. Законопроект имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

Детали: В то же время, по словам Фриз, некоторые поправки удалось отстоять. В частности:

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не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой лицо возвращается на территорию Украины);

не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица – должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);

не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию);

также отклонили норму о сборе сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП)" исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.

Теперь над этим законопроектом будут работать в зале ВР. То есть, эти изменения будут рассматриваться отдельно во время заседания и будут выноситься на голосование.

Что предшествовало:

В Верховной Раде 18 сентября зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.