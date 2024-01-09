Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепка рассказала, как может измениться законопроект о реестре военнообязанных

Татьяна ОлейникВторник, 9 января 2024, 18:44
Нардепка рассказала, как может измениться законопроект о реестре военнообязанных
Иллюстративное фото - АрмияInform

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта по усовершенствованию порядка и использованию военного учета.

Источник: народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз

Детали: По данным нардепки, также обсудили вопрос обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения (10062). 11 членов комитета проголосовали "за", 5 "воздержались". Воздержались представители "Европейской солидарности" и "Голоса", ведь редакция содержит изменения в законодательство, не предусмотренные законопроектом.

Реклама:

В частности, по словам Фриз, добавились 4 страницы изменений, которые не принимались в первом чтении законопроекта.

Прямая речь Фриз: "Данный законопроект по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством адекватного реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса - УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов столько времени и ресурсов, что им проще отказаться от льгот государства, чем проходить все круги бюрократического ада. Законопроект имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

Детали: В то же время, по словам Фриз, некоторые поправки удалось отстоять. В частности:

ВИДЕО ДНЯ
  • не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой лицо возвращается на территорию Украины);
  • не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица – должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);
  • не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию);
  • также отклонили норму о сборе сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП)" исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.

Теперь над этим законопроектом будут работать в зале ВР. То есть, эти изменения будут рассматриваться отдельно во время заседания и будут выноситься на голосование.

Что предшествовало:

В Верховной Раде 18 сентября зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.

Темы: мобилизациявоинский учетВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
мобилизация
Комитет Рады перенес на среду рассмотрение законопроекта о мобилизации
В Одесской области разоблачили суд, который за взятки помогал уклонистам – СБУ
Комитет Рады рассматривает реестр воинского учета, среди следующих – проекты о мобилизации
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: