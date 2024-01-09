Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 22:27
У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты, из-за осложнений после операции главу Пентагона срочно госпитализировали в начале года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NPR

Детали: Согласно заявлению госпиталя, медосмотр в начале декабря 2023 года обнаружил у Остина рак предстательной железы на ранней стадии. Операция прошла под общим наркозом 22 декабря, и на следующий день глава Пентагона был выписан из больницы.

Реклама:

Но 1 января Остина снова госпитализировали с сильной болью в животе, которая стала результатом осложнений операции. Первичное обследование тогда выявило инфекцию мочевыводящих путей.

"2 января было принято решение перевести его (Остина. – Ред.) в отделение интенсивной терапии для пристального наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", – добавили в больнице.

Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на сейчас послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает выздоравливать, говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Заявление Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида не объясняет, почему Пентагон не сообщал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Ллойда Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов об украинском контрнаступлении: не все хорошо, но и не катастрофа

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

видеоУкраинские военные показали один из крупнейших вражеских штурмов Авдеевки

Все новости...
США
Война за Тайвань между США и Китаем может стоить около 10% мирового ВВП - Bloomberg
Истребители США в знак поддержки пролетели над Боснией на фоне призывов сербов к отделению
Автомобиль въехал в ворота Белого дома – водителя задержали
Последние новости
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
16:55
фотоАкции в поддержку военнопленных провели в ряде городов
Все новости...
Реклама: