У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты, из-за осложнений после операции главу Пентагона срочно госпитализировали в начале года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NPR

Детали: Согласно заявлению госпиталя, медосмотр в начале декабря 2023 года обнаружил у Остина рак предстательной железы на ранней стадии. Операция прошла под общим наркозом 22 декабря, и на следующий день глава Пентагона был выписан из больницы.

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Но 1 января Остина снова госпитализировали с сильной болью в животе, которая стала результатом осложнений операции. Первичное обследование тогда выявило инфекцию мочевыводящих путей.

"2 января было принято решение перевести его (Остина. – Ред.) в отделение интенсивной терапии для пристального наблюдения и более высокого уровня ухода. Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило работу тонкого кишечника", – добавили в больнице.

Там подчеркнули, что с 1 января министр обороны США ни разу не терял сознание и не был под наркозом. По состоянию на сейчас послеоперационные осложнения удалось устранить, и Остин продолжает выздоравливать, говорится в сообщении.

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Заявление Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида не объясняет, почему Пентагон не сообщал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Ллойда Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.