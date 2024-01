Автомобиль въехал в ворота Белого дома – водителя задержали

Вечером 8 января легковой автомобиль по неустановленным причинам врезался в ограждение Белого дома, водителя задержали.

Источник: руководитель отдела по связям с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми в Twitter (X), "Голос Америки"

Прямая речь Гульельми: "Незадолго до 18:00 автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель был задержан, и мы расследуем причину и способ столкновения (...)".

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm

Детали: Позже в Секретной службе сообщили, что полиция Вашингтона забрала транспортное средство. Перекрытие движения на прилегающих улицах сняли.

Водитель остается под стражей, а расследование продолжается.

A vehicle crashed into an exterior gate of the White House complex in the US capital. The Secret Service said a driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated https://t.co/4RQJvx8I2m pic.twitter.com/Q6JzIO2odi