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Автомобиль въехал в ворота Белого дома – водителя задержали

Елена РощинаВторник, 9 января 2024, 10:00
Автомобиль въехал в ворота Белого дома – водителя задержали
Автомобиль въехал в ворота Белого дома, скриншот с видео "Reuters"

Вечером 8 января легковой автомобиль по неустановленным причинам врезался в ограждение Белого дома, водителя задержали.

Источник: руководитель отдела по связям с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми в Twitter (X), "Голос Америки"

Прямая речь Гульельми: "Незадолго до 18:00 автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель был задержан, и мы расследуем причину и способ столкновения (...)".

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Детали: Позже в Секретной службе сообщили, что полиция Вашингтона забрала транспортное средство. Перекрытие движения на прилегающих улицах сняли. 

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Водитель остается под стражей, а расследование продолжается. 

Президент Джо Байден в момент инцидента находился за пределами города, сообщил "Голос Америки".

Темы: США
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