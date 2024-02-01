В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

По сообщению СМИ, в Лондоне задержан бывший российский так называемый губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на печатную версию газеты The Times, The Insider, русская служба ВВС

Детали: Овсянникова подозревают в нарушении санкционного законодательства. Он находится под арестом.

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Овсянников возглавлял оккупированный Россией город с 2017 по 2019 год. До этого и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году его сняли с должности и уволили из правительства, как утверждалось, из-за скандала с непристойным поведением в аэропорту Ижевска.

Как пишет The Times, бывшего российского губернатора задержали в его лондонском доме.

Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличности.

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Напомним: Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года.

Его активы были заморожены.

Бывший российский "губернатор" содержится в одной из лондонских тюрем.

Русская служба Би-би-си отмечает, что это необычная ситуация: арестованных за ненасильственные преступления чаще всего освобождают под залог.