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Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 05:28
Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти
Буданов, фото из соцсетей ГУР

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов предположил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.

Источник: Буданов в интервью CNN

Детали: По словам Буданова, Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта.

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Поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.

Прямая речь: "Именно в беспилотных системах мы более-менее равны".

Детали: Руководитель ГУР предположил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.

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Он не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

Прямая речь: "Гипотетически, существует план, по которому все это происходит.

И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации".

Детали: Теперь, по словам Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину (войны - ред.)".

Прямая речь: "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу".

Напомним: Ранее Буданов прогнозировал, что вскоре наступление россиян, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет и тогда начнется ход Украины.

Темы: Будановбеспилотникивойна
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