Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти
Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов предположил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.
Источник: Буданов в интервью CNN
Детали: По словам Буданова, Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта.
Поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий в Украине и над ними.
Прямая речь: "Именно в беспилотных системах мы более-менее равны".
Детали: Руководитель ГУР предположил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти.
Он не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".
Прямая речь: "Гипотетически, существует план, по которому все это происходит.
И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации".
Детали: Теперь, по словам Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину (войны - ред.)".
Прямая речь: "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу".
Напомним: Ранее Буданов прогнозировал, что вскоре наступление россиян, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет и тогда начнется ход Украины.