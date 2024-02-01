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Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы

Ирина БалачукЧетверг, 1 февраля 2024, 09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
Работники Херсонэлектротранса ремонтируют контактную линию, поврежденную в результате российских обстрелов. Фото иллюстративное с Общественное. Херсон

В результате российских обстрелов в Херсоне частично отсутствует электроснабжение и не работают троллейбусы.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "В результате вражеских обстрелов ночью частично в городе отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты".

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Детали: Глава МВА сообщил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электросетей.

"После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно", − написал Мрочко.

Темы: Херсонэлектроэнергиятранспорт
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